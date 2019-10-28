Певица Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным оказалась в больнице. Знаменитость была шокирована происходящим внутри.

Певица Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным оказалась в больнице. Знаменитость была шокирована происходящим внутри.Сейчас знаменитость гастролирует с концертами в республике Башкортостан. В последний раз ее заметили в Стерлитамаке, откуда артистка дала небольшой "репортаж". Там Валерия посетила детскую больницу, о чем рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Новость дополняется