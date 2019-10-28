Российского дипломата обвинили в шпионаже в Болгарии. Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело, которое из-за статуса россиянина приостановлено. В Софии подчеркнули, что россиянин собирал представляющие государственную тайну данные с сентября 2018 года.

Российского дипломата обвинили в шпионаже в Болгарии. Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело, которое из-за статуса россиянина приостановлено. В Софии подчеркнули, что россиянин собирал представляющие государственную тайну данные с сентября 2018 года.25 октября главный прокурор Болгарии Сотри Цацаров уведомил министра иностранных дел страны о том, что россиянин встречался с болгарами, имевшими доступ к секретной информации. Российское посольство информацию о шпионском скандале в Болгарии не комментирует, сообщает ТАСС.Подозреваемого в шпионаже в пользу России мужчину задержало Агентство внутренней безопасности Польши. Ему предъявлено обвинение. В доме мужчины, называемого Петром С., прошли обыски. Якобы во время обыска, как утверждает пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислава Жарына, были собраны доказательства сотрудничества поляка с российской разведкой. Поляку избрана мера пресечения три месяца ареста.