Власти Болгарии попросили отозвать российского дипломата, подозреваемого в ведении разведдеятельности. Он покинул страну в понедельник, 28 октября, сообщает . Ранее прокуратура Болгарии ..

Власти Болгарии попросили отозвать российского дипломата, подозреваемого в ведении разведдеятельности. Он покинул страну в понедельник, 28 октября, сообщает .Ранее прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении россиянина. По данным министерства, иностранец на протяжении года собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну. Однако расследование было приостановлено из-за его дипломатического иммунитета, передает "".