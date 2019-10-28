Певица Ольга Бузова выступила на сцене Кремлевского дворца в откровенном наряде. Певица появилась перед зрителями в пикантном костюме.

Певица Ольга Бузова выступила на сцене Кремлевского дворца в откровенном наряде. Певица появилась перед зрителями в пикантном костюме.Не секрет, что для своих выступлений знаменитость предпочитает довольно провокационные образы. Она не стесняется похвалиться всеми достоинствами своей фигуры и, вероятно, именно поэтому выбрала для себя образ с прозрачной тканью, которую скрепляют черные мерцающие полосы.Впрочем, львиную долю внимания к себе привлекли необычные аксессуары артистки. Так на ноги она надела латексные чулки-сапоги, которые иначе называют лег-вормерами. Таким образом, по всей видимости, знаменитость отдала дань уважения к тематике БДСМ-практик. Однако как бы то не было, а впечатляющий наряд произвел на ее поклонников неизгладимое впечатление, Пятый канал.Снимком, где звезда отечественного шоу-бизнеса демонстрирует смелый сценический образ, Бузова поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует на фоне фото-зоны дня рождения "МУЗ ТВ"."Кто смотрел прямой эфир? Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт. Спасибо всем моим слушателям и зрителям. Я вас видела и слышала . Спасибо за цветы и вашу Любовь!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – так Ольга подписала свою публикацию.В свою очередь поклонники не остались в стороне. Многие отметили наряд Бузовой и ее образ на выступлении в целом: "Хорошая такая !", "Красотка! Как всегда!", "Лучшая, ждал с 7 часов и дождался) Зажгла", "Оля, ты самая лучшая , удачи тебе", "Сразила на повал", "Аааааааа я смотрела,ты красотка!!! Так держать! Умничка наша!", "Ты просто космос! Любим тебя".26 Окт 2019 в 12:26 PDT