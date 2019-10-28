Представители Минздрава Алтайского края сообщили, что четверо из восьми пострадавших в ДТП с участием двух микроавтобусов, произошедшего в минувшую субботу в Топчихинском районе, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации.

Представители Минздрава Алтайского края сообщили, что четверо из восьми пострадавших в ДТП с участием двух микроавтобусов, произошедшего в минувшую субботу в Топчихинском районе, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации.Ранее местные власти сообщали о шести получивших тяжелые травмы, четверо из которых были перевезены вертолетами и спецтехникой в Барнаул, передает ТАСС.Как сообщалось, на 74-м километре автодороги Барнаул — Рубцовск управлявший автомобилем Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения и врезался в Fiat Ducato. В результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Всего в двух транспортных средствах находились 16 человек. Возбуждено уголовное дело.