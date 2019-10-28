В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ньюй-Йорк Рейнджерс на льду домашней арены Мэдисон Сквер Гарден проиграл команде Бостон Брюинз со счетом 4:7.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" проиграл команде "Бостон Брюинз" со счетом 4:7.У победителей встречи хет-трик оформил Патрис Бержерон (20-я, 52-я, 60-я минуты), дубль – Брэд Маршан (22, 33), а также по разу отличились Чарли Койл (30) и Здено Хара (41), а у хозяев льда шайбы забросили Мишель Хэйли (11), Павел Бучневич (49), Крис Крайдер (59) и Брэди Шей (59).Российский нападающий "рейнджеров" Павел Бучневич, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин – две голевых передачи. Голкипер Александр Георгиев провел на льду чуть больше 19 минут и отразил 9 из 11 бросков по своим воротам.Маршан, помимо дубля, отметился тремя передачами и был признан первой звездой встречи, его одноклубник Давид Пастрняк отдал пять результативных передач, за что был назван второй звездой матча, а третьей стал Бержерон."Бостон" одержал третью победу кряду и с 18 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Рейнджерс", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе семь очков.