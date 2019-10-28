Окончательное формирование стиля относят к середине XX века.

Окончательное формирование стиля относят к середине XX века, и хотя немало наберется различий в зависимости от его региональных особенностей (кантри в США не походит на кантри севера Италии или Шотландии), у этого стиля как такового есть такие особенности:



Умеренная в яркости и исключающая дерзкие контрастные сочетания цветовая палитра. Главенствуют все оттенки кремового, древесного, зеленого и синего. Розовый, красный и лиловый тоже могут существовать в интерьере — как редкие расставленные в нем акценты либо центральные эффектные элементы, смягченные нейтральным фоном. Но это характерно скорее для западного побережья Америки.

Натуральные материалы (а это значит — много древесины). Стекло встречается, но редко, например, как часть столешницы. Но невозможен в этом стиле цельный полупрозрачный пластиковый стул.



Продолжая тему материалов, стоит отметить, что кантри допускает искусственную имитацию того же дуба, но лишь при условии высочайшего качества заменителя. И примечательно, что в интернет-магазине Inmyroom.ru можно обнаружить самые разные изделия. Как премиум-класса из древесины ценных пород, так и предметы меблировки для дома в стиле кантри не уступающие им в эффектности, но по гораздо более демократичным ценам за счет их изготовления из современных материалов.

В сравнении с другими стилями, можно сказать, что кантри близок к классическому с элементами винтажа, антиквариата.

Столы и стулья в стиле кантри, если это древесина, могут быть покрыты краской или лаком, приукрашены искусным эффектом состаривания. Возможно присутствие кованных, сделанных под древнюю медь элементов фурнитуры либо крупных деталей.

И хотя ножки их, а также спинки стульев могут быть украшены резьбой (слегка небрежной, фигуры зверей либо растительный орнамент), в целом данные предметы меблировки должны смотреться немного тяжеловесно, производить впечатление массивности и добротности, а не изящной утонченности. Таким образом, можно сказать, что и в остальной мебели кантри главенствуют четкие, простые формы и ясные линии.

Продолжением простоты можно назвать и тот факт, что такой стол не может быть складным, трансформирующимся, многофункциональным.

Текстиль из натуральных льняных/хлопковых/шерстяных тканей играет в кантри весомую роль, так что стол даже вне обеда может быть покрыт скатертью, а на стульях могут быть подушечки, пледы. И вот здесь не действует правило скромных цветов — приветствуются яркая клетка, лоскутное шитье, полоски и растительные мотивы.