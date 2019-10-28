Цифровая трансформация - одно из приоритетных направлений деятельности Газпром нефти. Компания представила план технологических преобразований своего бизнеса. Он рассчитан до 2030 года.

Цифровая трансформация — одно из приоритетных направлений деятельности "Газпром нефти". Компания представила план технологических преобразований своего бизнеса. Он рассчитан до 2030 года.Кардиодатчик под формой, на груди — камера, каска оснащена телекоммуникационным модулем. За состоянием здоровья и безопасностью работников на нефтепромыслах теперь будет следить система биотелеметрии. А это устройство лишь внешне похоже на аудиогарнитуру, внутри – компьютер и крошечный экран."Аналог планшета, но на голосовом управлении. То есть, если сотрудник постоянно где-то на буровой, у него руки заняты, он может управлять гаджетом голосом, получать какую-то дополнительную информацию, делать фотофиксацию", — рассказывает руководитель проекта центра цифровых исследовательских работ ПАО "Газпром нефть" Алексей Зленко.Находить залежи углеводородов в два раза быстрее позволит проект "Когнитивный геолог". Данные исследований месторождений оцифровали и с их помощью обучили алгоритм поиска нефти. Специалистов это избавит от рутинной работы, им достаточно будет проверить результаты машинной интерпретации."Геолог работает последовательно, он выделяет пласт в один момент времени, в то время как машина работает со всем объёмом информации, со всем сейсмическим кубом. Она его сканирует и выделяет все перспективные объекты. Помимо этого ещё считает их вероятности", — объясняет руководитель направления в центре развития цифровых технологий геологоразведочных работ ПАО "Газпром нефть" Зоя Филиппова.А из этого центра в Петербурге инженеры круглосуточно управляют строительством скважин в России и за рубежом. Информация с датчиков бурового оборудования приходит сюда с глубины в несколько километров с месторождений в Сибири, на Ямале и даже на Ближнем Востоке. Искусственный интеллект в режиме реального времени обрабатывает данные, анализируя геологические породы и регулируя возможные отклонения от маршрута до главной цели — залежей нефти."Мы не можем полностью заменить мгновенно буровой станок или пересмотреть конструкцию скважины, но мы можем оптимизировать проектные решения, управлять режимом бурения так, чтобы пробурить максимально быстро, безаварийно, эффективно, с максимальной отдачей, которую мы можем получить", — говорит начальник центра управления бурением "ГеоНавигатор" ПАО "Газпром нефть" Виталий Корябкин.На цифровых технологиях основан и проект "Капитан" – первая в мире система управления логистикой в Арктике. Из миллиона вариантов компьютер предлагает наиболее оптимальные трассы движения танкеров и ледоколов для круглогодичного вывоза нефти уникальных арктических сортов. Запуск системы уже позволил сэкономить на транспортировке до 1 миллиона долларов США."Здесь мы видим два месторождения арктических. Более 20 танкеров, которые обеспечивают вывоз всей добываемой нефти. Каждый танкер можно контролировать параметры движения, скорость, время перехода — в грузу, в балласте", — рассказывает эксперт управления логистики нефти арктических проектов ПАО "Газпром нефть" Александр Филиппов.Эти проекты стали частью стратегии цифровой трансформации "Газпром нефти". Компания первой в российской промышленности представила долгосрочный план технологических преобразований своего бизнеса, рассчитанный до 2030 года."Главный смысл цифровой стратегии компании – это повышение ее операционной эффективности. Главный смысл, который мы вкладываем для себя, мы хотим сделать компанию более гибкой, мы хотим сделать компанию более адаптивной к волатильности на внешнем рынке. Мы, конечно, хотим повышать эффективность капиталов для наших акционеров", — отмечает директор по цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Андрей Белевцев.В основе всех технологических трансформаций — ставка на новые кадры. Для их подготовки нефтяники вместе с техническими вузами Санкт-Петербурга создали научно-образовательный центр по развитию искусственного интеллекта в промышленности. Главная цель — привлечь научный потенциал университетов и подготовить специалистов для решения амбициозных задач цифровой трансформации всей нефтяной отрасли.