Российский пилот Торо Россо Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, в которой он финишировал девятым, но был оштрафован на 10 секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом и в итоговом протоколе занял 11-е место.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, в которой он финишировал девятым, но был оштрафован на 10 секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом и в итоговом протоколе занял 11-е место."Столкновение с Хюлькенбергом? Это был последний поворот последнего круга. Было очевидно, что у Нико проблемы с шинами. Я попытался просунуть вперед переднее антикрыло, но он "захлопнул калитку", – приводит слова Квята F1News.Ru. – Я не знаю, как стюарды на это посмотрят, но это был последний поворот последнего круга – я должен был побороться".Напомним, победителем гонки стал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Валттери Боттас стал третьим, а второе место занял немец из "Феррари" Себастьян Феттель.