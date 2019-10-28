Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала очередной рейтинг-лист сильнейших игроком мира, в котором россиянин Даниил Медведев сохранил за собой 4-е место. Еще один спортсмен из России Карен Хачанов поднялся на одну строчку и идет в этом списке восьмым.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала очередной рейтинг-лист сильнейших игроком мира, в котором россиянин Даниил Медведев сохранил за собой 4-е место. Еще один спортсмен из России Карен Хачанов поднялся на одну строчку и идет в этом списке восьмым.Коренных изменений в Топ-10 классификации АТР нет, разве что итальянский полуфиналист турнира в Вене Маттео Берреттини (9-е место) вытеснил из Топ-10 японца Кеи Нисикори. Третий россиянин Андрей Рублев остался на 22-м месте.Список лучших возглавляет серб Новак Джокович (9545 условных баллов), на втором месте испанец Рафаэль Надаль (9225), на третьем – Роджер Федерер (6950), победивший на турнире в родном Базеле.