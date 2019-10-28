В шахматах существует понятие цунцванг. Это положение игрока, при котором хороших вариантов ходов не осталось, а каждый следующий маневр на доске ведет к ухудшению ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в аналогичном положении. Ультраправые угрожают переворотом в случае отвода войск в Донбассе, а Запад начинает терять терпение от неспособности Киева выполнить договоренности.

В шахматах существует понятие цунцванг. Это положение игрока, при котором хороших вариантов ходов не осталось, а каждый следующий маневр на доске ведет к ухудшению ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в аналогичном положении. Ультраправые угрожают переворотом в случае отвода войск в Донбассе, а Запад начинает терять терпение от неспособности Киева выполнить договоренности.Заявления Владимира Зеленского по ситуации в Донбассеотличаются друг от друга, но их объединяет критика минских соглашений, отметилполитолог Руслан Бортник. По его словам, президент и его окружение считают ихплохими.Зеленский и члены президентской команды заняты поиском такойтрактовки минских договоренностей, которая позволила бы изменить порядок ихвыполнения. "То есть ищут выход из этой ситуации", – сказал эксперт вэфире телеканала ZIK.Проблема в том, полагает эксперт, что выйти из минскогоформата Зеленскому никто не позволит. В то же время президент Украины не можетвозобновить военные действия, на чем настаивают ультраправые радикалы.Бортник полагает, что России выгодно, чтобы Украина невыполняла минские соглашения. "Если мы Минские соглашения не выполним,санкции с России снимут, Россия вернется к бизнесу с Европой и миром. А Украинаостанется на обочине, – как приднестровская ситуация, или карабахская", -заключил политолог.В середине октября Киев сорвал разведение войск на линиифронта в Донбассе. Националисты отказались покидать позиции и пригрозилипоследствиями."Любая война заканчивается дипломатией. Надо говорить с Путиным. Люди за разведение войск, чем быстрее разведем, тем меньше будет жертв. Не перебивай, послушай, что говорят местные. Они тут живут"- Зеленский в Золотом вступился за местных жителей в конфликте с азовцами.Умнеет...— Донецкая Республика (@dnrpress)На днях президент лично выехал на фронт в Донбассе дляразговора с солдатами. С одним из них у произошла словеснаяперепалка. По всей видимости, президента оскорбил панибратский тонвоеннослужащего."Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружиеубери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, чтоперед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему", –обиделся президент Украины.