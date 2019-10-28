Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию Оскар за выдающийся вклад в кинематограф. Во время церемонии вручения Линч был немногословен. У вас очень интересный вкус, — сказал он.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Информация об этом была размещена на странице в Twitter Американской академии киноискусств.Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянская режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюд. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис, сообщает ТАСС.Лауреатов почетных премий за вклад в кинематограф выбирают не все члены Академии, а Совет управляющих. Первоначально их вручали во время основной оскаровской церемонии, но потом награждать стали отдельно, чтобы подчеркнуть значимость премии.Во время церемонии вручения Линч был немногословен. "У вас очень интересный вкус", — сказал он.Дэвид Линч — представитель американского независимого кино. Он снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем", стали классикой кино. На наибольшую известность ему принес мистический сериал "Твин Пикс". За свою карьеру Линч трижды номинировался на "Оскар", но так его и не получил.