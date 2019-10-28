Руководство футбольного клуба Ротор совместно с представителями правительства Волгоградской области готовы пригласить на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева, последним местом работы которого был красноярский Енисей.

Руководство футбольного клуба "Ротор" совместно с представителями правительства Волгоградской области готовы пригласить на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева, последним местом работы которого был красноярский "Енисей".Перед клубом, который в прошлом играл в высшем российском дивизионе и даже трижды выигрывал медали первенства – два серебра и бронзу, стоит задача выхода в премьер-лигу. Стоит напомнить, что Аленичев уже выводил в высший дивизион тульский "Арсенал" и "Енисей"."Ротор" после 20 туров турнира Футбольной национальной лиги входит в тройку лучших вслед за "Химками" и столичным "Торпедо". Команду возглавляет Игорь Меньщиков, который работает в Волгограде с зимы, а с сентября заменил на посту Павла Могилевского.Правда, источники издания Спортбокс.Ru сообщают, что назначение 47-летнего Аленичева вряд ли состоится до завершения осеннего этапа чемпионата ФНЛ. Скорее всего решение будет принято во время зимнего перерыва.