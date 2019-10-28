Телеведущий отправился в отпуск за рубеж. Дмитрий Шепеляв показал, как нелегко ему пришлось при осмотре достопримечательностей.

Телеведущий отправился в отпуск за рубеж. Дмитрий Шепеляв показал,как нелегко ему пришлось при осмотре достопримечательностей.Сегодня, 28 октября, шоумен хотел исследовать замокНойшванштайн, который находится в Баварии. Дворец возвели по приказу короляЛюдвига II на вершине скалынесколько веков назад. Чтобы добраться до строения,Дмитрию Шепелеву пришлось долго идти пешком в гору.Свое восхождение шоумен записал на видео и опубликовал в "Инстаграм"."Сказка близко! 50 минут и я в раю!" – говорит Дмитрий Шепеляв в начале записи.После следует нарезка кадров, из который следует, что дорогутелеведущий осилил не сразу. На половине пути он выдохся, прислонился к огромному пнюперевести дух, а после вообще завалился ничком в кучу осенней листвы."И это только полпути, а вы знаете, у Максима с Аллой ненамногоменьше, знаете. Стоило ли вообще идти", – рассуждал Шепелев смотря на стоящий вдалекезамок.28 Окт 2019 в 4:40 PDTВ итоге Дмитрий добрался до строения, однако внутрь так и непопал – его закрыли на ремонт. На обратном пути Шепелев пытался предупредитьвстречных туристов о том, что достопримечательность закрыта для посещения, ноте не говорили по-русски.Между тем подписчики , ознакомившись с видео,пришли к выводу, что тот поступил опрометчиво, упав в листву. "Дмитрий тамсобачки писают.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий ,берегите себя😂", "Так можно и унас валяться!было бы желание!", "Дмитрий, вы кажется перебралинефильтрованного😂", "Набурбонился?..","Устали совсем или таким образом заземляетесь?😂", "Клещика там в листочках не подцепите)))","Хоспаде, думала и правда помер🤣", "Ничего себе каникулы! От бы мне таких каникул!", – писалифанаты в комментариях.