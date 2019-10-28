Телеведущий отправился в отпуск за рубеж. Дмитрий Шепеляв показал,
как нелегко ему пришлось при осмотре достопримечательностей.
Телеведущий отправился в отпуск за рубеж. Дмитрий Шепеляв показал,
как нелегко ему пришлось при осмотре достопримечательностей.
Сегодня, 28 октября, шоумен хотел исследовать замок
Нойшванштайн, который находится в Баварии. Дворец возвели по приказу короля
Людвига II на вершине скалы
несколько веков назад. Чтобы добраться до строения,
Дмитрию Шепелеву пришлось долго идти пешком в гору.
Свое восхождение шоумен записал на видео и опубликовал в "Инстаграм".
"Сказка близко! 50 минут и я в раю!" – говорит Дмитрий Шепеляв в начале записи.
После следует нарезка кадров, из который следует, что дорогу
телеведущий осилил не сразу. На половине пути он выдохся, прислонился к огромному пню
перевести дух, а после вообще завалился ничком в кучу осенней листвы.
"И это только полпути, а вы знаете, у Максима с Аллой ненамного
меньше, знаете. Стоило ли вообще идти", – рассуждал Шепелев смотря на стоящий вдалеке
замок.
28 Окт 2019 в 4:40 PDT
В итоге Дмитрий добрался до строения, однако внутрь так и не
попал – его закрыли на ремонт. На обратном пути Шепелев пытался предупредить
встречных туристов о том, что достопримечательность закрыта для посещения, но
те не говорили по-русски.
Между тем подписчики , ознакомившись с видео,
пришли к выводу, что тот поступил опрометчиво, упав в листву. "Дмитрий там
собачки писают.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий ,
берегите себя😂", "Так можно и у
нас валяться!было бы желание!", "Дмитрий, вы кажется перебрали
нефильтрованного😂", "Набурбонился?..",
"Устали совсем или таким образом заземляетесь?😂", "Клещика там в листочках не подцепите)))",
"Хоспаде, думала и правда помер🤣", "Ничего себе каникулы! От бы мне таких каникул!", – писали
фанаты в комментариях.