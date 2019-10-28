Наследница известного композитора удивила подписчиков в "Инстаграме" своим нарядом. Стефания Маликова поделилась снимками в джинсах – фолловеры посчитали, что они девушке абсолютно не идут.Материал дополняется

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