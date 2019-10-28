Это она ввела в обиход бумажные деньги, привила любовь к кофе и открыла в каждом городе Российской империи аптеку и больницу. Сегодня вечером смотрите продолжение исторической киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле.

Это она ввела в обиход бумажные деньги, привила любовь к кофе и открыла в каждом городе Российской империи аптеку и больницу. Сегодня вечером смотрите продолжение исторической киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле. Дворцовые интриги, любовные страсти и борьба за власть. Екатерина продолжает борьбу с самозванцами.В шаге от победы на Балканах, в миллиметре от поражения в собственной Волжской Булгарии. Сразу две войны — внешняя с Турцией и внутренняя с бунтовщиками — буквально разрывают империю.Пока императрица решает, как защитить Казань от пугачевцев, за ее спиной невестка готовит заговор. Похоже, Наталья Алексеевна одержима жаждой власти, и уже ни перед чем не остановится.Претендентов на трон стало слишком много. К самозванке Таракановой не подступиться: она — под защитой Неаполитанского короля. Чтобы устранить эту угрозу, мудрой и даже коварной Екатерине придется действовать деликатно.Для просвещения в империи Екатерина сделала, пожалуй, больше, чем кто-либо другой: именно с ней расцвел дар Ломоносова, появились Академия художеств и Эрмитаж, больницы и аптеки в каждом городе, гранитные набережные в Петербурге.Один из самых красивых входов в Петропавловскую крепость — Невские ворота. В своем нынешнем — каменном — виде они появились здесь при Екатерине Второй. Монументальные античные колонны должны были символизировать мощь государства. Но они стали и самой мрачной темницей империи. Сюда попадали преступники и те, кто были опасны для империи и императрицы.В ближайших сериях Петропавловка станет важным действующим лицом киносаги.Удастся ли Екатерине сохранить грань между жесткостью и жестокостью, когда даже в императорском дворце нельзя никому доверять?Страхи окутывают Царское село — и страсти. Силу и вдохновение Екатерина найдёт в новом чувстве.Премьерные серии нового сезона "Екатерина. Самозванцы" смотрите вечером на телеканале "Россия 1".