Сделать это можно с помощи программы рефинансирования.

Россияне, которые оформили ипотеку несколько лет назад, могут воспользоваться уменьшить выплаты по кредитам с помощью рефинансирования. Таким образом можно сэкономить несколько миллионов, подсчитали эксперты "Метриум".Сейчас процентные ставки по ипотечным кредитам составляют около 9%, и от 4,6% - по льготной семейной ипотеке. При этом еще в 2015 году ипотеку выдавали под 14,5%.Большая часть российских банков имеют программы рефинансирования. Они распространяются как на собственных клиентов банков, так и на заемщиков из других банков. Эксперты рекомендуют пересмотреть условия ипотечного кредитования в том случае, если существующая ставка на 2-2,5% выше ставки, которую предлагают другие банки. Надо учитывать, что сама процедура влечет затраты: на оценку стоимости жилья, изменения договора страхования и т.п. В совокупности расходы на реструктуризацию долга в другом банке могут достигать до 45 тысяч рублей и нивелировать возможную выгоду.Так, например, для людей, купивших квартиру в Москве в 2015 году при ставке 14,1%, (максимальная ставки ипотечного кредита за последние 10 лет) рефинансирование ипотеки позволит существенно снизить как размер ежемесячного платежа, так и общий долг перед банком. Например, если семья в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в московской новостройке площадью за 9,4 млн рублей в ипотеку с первоначальным взносом 30% и при ставке 14,1% годовых, то их ежемесячный платеж составляет порядка 88 тысяч рублей. Сумма переплаты в 1,5 раза больше размера кредита – порядка 9 млн руб."Сегодня у них есть возможность перекредитоваться по ставке 10,1%, что позволит снизить размер ежемесячного платежа на 17 тысяч рублей, а тело кредита – практически на три миллиона рублей", - отмечают аналитики.Выгода может быть еще более значительной, если семья подпадает под критерии участия в государственных программах субсидирования ипотеки – по льготной ставке в 6%. Рефинансирование кредита по этой схеме позволит снизить ежемесячный платеж за приведенную выше квартиру на 33 тысяч рублей. Переплата по кредиту составит всего 3,5 млн рублей, то есть на 5,5 млн рублей меньше, чем по кредитным ставкам 2015 года.Программы рефинансирования ипотечных кредитов особую популярность получили в 2018 году после длительного и значительного снижения процентных ставок. Рефинансированием воспользовались более 1,5 млн заемщиков, отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум"."Рефинансирование выгодно не только покупателям квартир, но и банкам. Они получают дополнительную возможность привлекать новых клиентов и наращивать свой кредитный портфель. Кроме того, такая программа приветствуется и застройщиками, так как стимулирует повышение спроса и привлечение инвестиций в жилье", - считает Мария Литинецкая.25 ноября Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 п.п. - с 7% до 6,5%. В последний раз она достигала такого значения в докризисном 2014 году. Само снижение ключевой ставки стало четвертым за год.Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению средней ипотечной ставки до 8%. В 2021 году ставки по ипотеки должны опуститься до этого уровня. Меры по реализации данного поручения разрабатывают Минфин, Минстрой, ЦБ, Минэкономразвития совместно с ДОМ.РФ.