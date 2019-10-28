Больше всего повезло жителям Чукотки (всего 2 года), меньше всего – крымчанам (24 года).

Восемь лет потребуется российской семье, чтобы накопить на свой дом, к таким выводам пришли эксперты "Мир квартир". Специалисты при расчетах взяли показатели средних зарплат россиян (данные Росстата) и средние цены на дома (собственная аналитика). Также предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, а на доходы другого семья существует. При этом не учитывался банковский процент, который "капал" бы будущему покупателю дома при хранении денег на депозите.Средний российский дом стоит сейчас 4,56 млн рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тыс рублей. Таким образом, средний срок накопления на дом – 8 лет. С начала года доходы россиян, согласно Росстату, выросли, дома же чуть подешевели. За счет этого данный тип недвижимости стал доступнее для населения: еще в начале года на него нужно было копить в среднем 9 лет, отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.Самыми удачливыми оказались жители Чукотского округа – им придется копить всего два года. При годовом доходе больше миллиона рублей и средней стоимости дома чуть более 2 млн рублей. Быстро накопить на свой дом могут и жители Магаданской области: три года им потребуется, чтобы обзавестись собственной недвижимостью.Жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО и Тюменской области потребуется четыре года. Столько же времени копить придется людям, живущим в Еврейском АО, Кемеровской области и республике Коми. Но уже не за счет высоких зарплат, а за счет низкой стоимости недвижимости, говорят эксперты.Меньше всего повезло крымчанам. Копить на свой дом им придется 24 года. Официальные зарплаты у местных жителей невысокие, а цены на недвижимость взвинчены из-за курортного статуса региона. В результате получается такой большой срок. Жителям Подмосковья тоже потребуется немало времени, прежде чем купить коттедж – около 21 года. Москвичам повезло больше:15 лет необходимо, чтобы стать владельцем дома.