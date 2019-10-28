Что нужно, чтобы стать участником заезда и как полученный опыт может уберечь на общественных дорогах

Соревнования, которые полезны не только спортсменам, но и простым автолюбителям. Во Владимире в 9-ый раз прошёл турнир по экстремальному вождению "АвтоСлалом". Что нужно, чтобы стать участником заезда и как полученный опыт может уберечь на общественных дорогах.Запах резины, клубы дорожной пыли и жажда скорости. Павел Карачанцов участвует в заездах уже не первый раз. Он рассказывает: любовь к движению становится сильнее с каждым годом.Павел Карачанцов, участник соревнований по автомногоборью: "Раньше владел Жигулями-2107, теперь попробовал BMW - более мощная, интересная машина. Езжу зимой и летом. С Жигулями. Пытаемся догнать их. Они очень легкие, моя машина потяжелее, но работаем, облегчаем машину."Во Владимире в девятый раз прошли любительские автогонки "АвтоСлалом". В этом году показать свое мастерство приехали 35 участников из Иваново, Нижнего Новгорода, Московской и Владимирской областей. Любительских автогонок в России немало, но остро стоит вопрос безопасности и легальности. "АвтоСлалом" этим критериям соответствует.Цель автомногоборья - выполнить все элементы трассы с максимальной скоростью. Водителям, все участвуют на своих машинах, дается три попытки, в зачет идут две лучших.Евгений Ерофеев, организатор соревнований по автомногоборью: "Весь вопрос в опыте участника и в его желании. Если у тебя есть большое желание, но нет опыта - ты его здесь приобретешь. А если есть опыт, повысишь его, и просто классно проведешь время."Для женщин за рулем - отдельные заезды. Их стиль вождения отличается от мужского: менее агрессивный, но точный и безошибочный, отмечают судьи. На свои первые гонки Марина Серова попала случайно, а теперь участвует в экстремальных заездах ежегодно. Это отличная тренировка навыков вождения, говорит девушка.Марина Серова, участник соревнований по автомногоборью: "Здесь много фигурных элементов вождения, которые на дороге частенько нужны. И парковка, и узкие разъезды, и на дороге сложные ситуации. Особенно если езда зимой, бывает, что заносит, а тут уже отрабатываешь и как на автомате."Главное в фигурном вождении - хорошо чувствовать габариты своего автомобиля и правильно рассчитывать траекторию движения, чтобы не не сбить препятствия и верно проехать по трассе. За каждую ошибку судьи начисляют штрафное время. Следующим этапом станут зимние гонки, где уровень сложности выше, а адреналина - больше.Ольга Павловская, Андрей Синягин. Вести-Владимир.