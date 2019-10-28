Рак – одна из основных причин смерти в мире, но в 30% случаях этот недуг можно ликвидировать. Популярная телеведущая Елена Малышева поведала о чае, способном предотвратить онкологическое заболевание.

Рак – одна из основных причин смерти в мире, но в 30% случаях этот недуг можно ликвидировать. Популярная телеведущая Елена Малышева поведала о чае, способном предотвратить онкологическое заболевание.По словам доктора, спасением от страшной заразы является зеленый чай. Но не простой, а богатый подавляющими выработку циклина D1 веществами. Они, в свою очередь, отвечают за разрастание злокачественных опухолей.Также в составе чудодейственного напитка есть и другие ингредиенты. На одну чашку противоракового чая необходимо 25 миллиграммов черного перца и 15 миллиграммов куркумы. Также нужно добавить измельченный имбирь. Он способен уничтожить провоцирующую рак желудку бактерию Helicobacter pylori.Кроме того, Малышева подчеркнула, что дополнительные вещества следует растворить в напитке при определенной температуре. Противораковый чай должен быть охлажден до 60 градусов, сообщает .Напомним, накануне Елена Васильевна рассказала о последствиях такой инфекции как герпес. По ее словам, этот недуг не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он требует серьезного лечения. Как писали ранее , герпес может привести к появлению болезни Альцгеймера.