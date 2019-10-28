Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение во Владимирской области, нарушенное непогодой. Введен особый режим работы.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение во Владимирской области, нарушенное непогодой. Введен особый режим работы. Сообщили в пресс-службе Россети Центр и Россети Центр и Приволжье.Напомним, минувшей ночью в результате шквального ветра несколько населенных пунктов Вязниковского, Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Гороховецкого и Муромского районов Владимирской области остались без электричества.Для скорейшего восстановления электроснабжения количество бригад увеличено. Помощь энергетикам оказывают Лесоохрана, региональное МЧС и администрации районов. Работы будут продолжены до полного восстановления надёжного качественного энергоснабжения.