В понедельник, 28 октября, в городе Байонна на юге Франции случилось ЧП. Пожилой мужчина открыл стрельбу возле мечети, после чего бросил в здание самодельное взрывное устройство. Как ..

В понедельник, 28 октября, в городе Байонна на юге Франции случилось ЧП. Пожилой мужчина открыл стрельбу возле мечети, после чего бросил в здание самодельное взрывное устройство.Как сообщает , в результате два человека получили ранения. Подробности их состояния не уточняются. Злоумышленника уже задержала местная полиция. В настоящее время устанавливаются мотивы преступника.