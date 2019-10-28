Каждому из нас хочется, чтобы приходя домой, можно было расслабиться и наслаждаться красивым интерьером.

Для этого необходимо приложить немало усилий, ведь создание интерьера – дело ответственное. Особенно важно создать гармоничный интерьер в гостиной, ведь именно эта комната является «главной». Как же сделать гостиную красивой и гармоничной?

В первую очередь, перед созданием интерьера надо сделать генеральную уборку. Благодаря ней комната будет очищена полностью, и на протяжении долгого времени в ней не будет скапливаться мусор. Заказать генеральную уборку можно в клининговой компании "FlatCleaning", которая широко известна в нашем городе.

Во вторую очередь, необходимо обратить внимание на освещение гостиной. Оно может быть точечным или местным. Местное освещение представляет собой люстру, которая будет освещать всю гостиную. Необходимо помнить о том, что люстра должна гармонично вписываться в интерьер гостиной. Также необходимо выбирать люстру, у которой не менее трех рожков. Точечное освещение представляет собой несколько источников света. Это могут быть встроенные в потолок лампочки или же светильники, установленные на стены. Какой вариант лучше – решать вам. Главное, чтобы вы могли убавлять и прибавлять свет, что очень удобно.

Что касается потолка, то он может быть любым. Сейчас очень популярны натяжные и двухуровневые потолки. Помните о том, что цвет потолка может быть разнообразным. Он может быть таким же, как и цвет стен в гостиной, или же наоборот, контрастировать с ними. Если вы любите как можно чаще менять обои, то выбирайте потолок белого цвета. Ведь белый потолок подойдет под любые обои.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание гармоничного интерьера в гостиной – дело непросто. Важно правильно выбрать стиль данной комнаты. Он может быть классическим, в стиле хай-тэк или другим. Не забывайте о том, что выбрать один стиль интерьера гостиной, необходимо придерживаться его во всем. Помните о том, что различные мелочи могут дополнить дизайн и сделать его еще красивее. Если вы любите живые цветы, то украсьте ними гостиную. И, конечно же, не забывайте приглашать клиннеров от" FlatCleaning", которые будут наводить порядок во всей вашей квартире. Химчистка мебели, мытье окон, удаление пятен и многое другое выполняется быстро и качественно!

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Источник: https://flatcleaning.ru/