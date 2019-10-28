Новый лесной пожар возник утром 28 октября у Лос-Анджелеса рядом с музейным комплексом Гетти. Охваченная огнем площадь быстро разрослась в пять раз. Сейчас он охватил 160 гектаров леса, а 30 гектаров уже полностью уничтожил.

Новый лесной пожар возник утром 28 октября у Лос-Анджелеса рядом с музейным комплексом Гетти. Охваченная огнем площадь быстро разрослась в пять раз. Сейчас он охватил 160 гектаров леса, а 30 гектаров уже полностью уничтожил.Из-за наступающего огня в зону обязательной эвакуации попали 3,3 тысячи домов, сообщает РИА Новости. Обязательной эвакуации подлежит также студенческий кампус Университета Маунт Сент-Мэри. Пожар по месту локализации получил собственное имя "Гетти".Еще один крупный природный пожар, названный "Кинкейд", бушует в калифорнийском округе Сонома под Сан-Франциско. Из-за него эвакуируют 180 тысяч жителей.В округах Лос-Анджелес и Сонома губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел 25 октября 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Эвакуация в Сонома стала самой массовой за всю более чем 200-летнюю историю США.