Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с Динамо (0:1).

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" (0:1). "Бело-голубые" одержали победу благодаря голу Клинтона Н'Джие на 85-й минуте."В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первым, чтобы развернуть игру. Мы не использовали шанс забить с пенальти. Во втором тайме мы начали прижиматься к своим воротам, плохо контролировали мяч, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – К сожалению, ждали, что предложит соперник, и в итоге пропустили. Игра была до гола. Если бы забили первыми, довели бы матч до победы".Напомним, ЦСКА потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Динамо", прорвавшее безвыигрышную серию из шести матчей, расположилось на 13-й строчке, имея в активе 14 очков.В следующем туре чемпионата России армейцы в субботу, 2 ноябре, на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", а динамовцы в тот же день примут грозненский "Ахмат".