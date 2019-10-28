Прямо с понедельника мы начнем жизнь с чистого листа. В 06:40 по Москве – Новолуние и именно поэтому понедельник – день критический.

Прямо с понедельника мы начнем жизнь с чистого листа. В 06:40 по Москве – Новолуние и именно поэтому понедельник – день критический.Воздержитесь от начинаний в этотпериод. Следите за своим самочувствием и избегайте больших физических нагрузок.Ну, и конечно, воздержитесь от выяснений отношений и борьбы за права и свободы.Энергии в небе будут разрывные и легко смогут раз и навсегда развалить любые отношения. Авот с четверга нас ждет очередной период ретроградного Меркурия, который продлитсяаж до 20 ноября. На целый месяц планета уйдет в свое увлекательное путешествие иодновременно внесет свою лепту в нашу жизнь.ПланетаМеркурий в нашей жизни отвечает за договоренности, переход на другую работу, учебу,технику, интернет, обязательства, поездки, транспорт, и даже ремонт. И целый месяцМеркурий будет тормозить решение важных для нас вопросов, кардинально менять нашипланы, создавать ситуации когда нужно возвращаться к начатым и заброшенным ранееделам и подбрасывать массу неприятных моментов связанных с поломкой бытовой техники,зависанием интернета и навалившимися косяками из прошлого.этот период лучше вообще отказаться от взятия на себя каких-либо договоренностей,обязательств, кредитов, дорогостоящих покупок и прохождения лечения. Иначе уже вдекабре вас ждет масса непредвиденных сюрпризов.Подробный гороскоп на неделю для "Дни.ру" составилаОвенОвнов впереди сложная неделя, причем виной этому станет ваша чрезмерная требовательностьи категоричность в отношениях с окружающими. Ваш воинственный настрой может статьпричиной конфликтов как с начальством, так и дома. На этой неделе вам надо проявитьмаксимальную гибкость – сейчас не самое лучшее время для проявления своего вспыльчивогохарактера. Звезды рекомендуют быть осторожными при заключении сделок или проведениилюбого рода финансовых операций. На эту неделю не стоит планировать какие-либо поездкии командировки.личной жизни возможны новые знакомства, которые, скорее всего, будут иметь непродолжительныйхарактер.ТельцыТельцовв начале недели ожидают сложности в общении с окружающими. Вам будет нужна поддержкасо стороны ваших партнеров, как в профессиональной, так и в личной сфере, но врядли вы ее получите. Проблемы взаимопонимания будут преследовать вас в этот период,поэтому звезды не рекомендуют назначать важные встречи, переговоры и свидания напервую половину недели. Начиная с середины недели напряжение спадает, вам становитсяпроще найти компромисс, вы легче находите необходимые слова и аргументы в спорах.Если вы сможете сохранить внутреннее равновесие и проявить мудрость, ваши отношенияс деловыми и личными партнерами могут выйти на новый уровень взаимопонимания.БлизнецыБлизнецов наступает проблематичный период: главным образом это будет касаться вашейработы или бизнеса. В профессиональном плане вас ждет обострение отношений с партнерами,коллегами и руководством: это не самый лучший период для завоевания авторитета наслужбе.Звездытакже не рекомендуют на этой неделе начинать что-то новое, устраиваться на новуюработу, заключать сделки или подавать документы в государственные инстанции. Сейчаснеблагоприятный период для начала лечения, возможны обострения хронических заболеваний.В этот период важно соблюдать спокойствие, не реагировать остро на происходящиесобытия, на возможные остановки в продвижении дел. Все нормализуется только привашем положительном настрое.РакиРаков начало недели будет достаточно удачным. Постарайтесь все важные мероприятияи дела назначать именно на это время. Особенно этот период будет благоприятен дляпредставителей творческих профессий, хотя доля романтики и авантюризма будет присущавсем Ракам в начале недели.Ужес середины недели ситуация становится не такой благоприятной, романтический настройменяется на эмоциональную сдержанность, деловую сосредоточенность. ​ На этот периодзвезды рекомендуют не планировать никаких новых дел и начинаний, перенести переговорыили отложить поездки. Также это неблагоприятный период для любых финансовых операций,кредитования, вырастает вероятность материальных потерь.ЛьвыЛьвовв начале недели могут поджидать неприятные сюрпризы, вас могут подвести партнерыили сорваться какая-то сделка.Высклонны бурно реагировать на любое событие или неверно сказанное слово, однако,именно сейчас звезды советуют не поддаваться сиюминутным порывам, проявите чудесадипломатии, и тогда из любого конфликта можно будет найти выход.середины недели ваше внимание переключится на домашние хлопоты, решение вопросовс недвижимостью или придется откликнуться на просьбу о помощи родственникам. Выходныепостарайтесь провести в семейном кругу.ДевыДев наступает хлопотный период, у вас появится множество дел, которые потребуютвашего непосредственного участия. Возможны срывы ранее намеченных планов и договоренностей.Звезды не рекомендуют отправляться в поездки, а командировки, по возможности, лучше отложить на другое время.Этотпериод лучше посвятить завершению ранее начатых дел, постарайтесь не принимать поспешныхрешений, при оформлении важных документов обращайте внимание на каждую деталь. Ссередины недели настает благоприятное время для общения с окружающими, особенноплодотворно проходят встречи с глазу на глаз, разговоры по душам. Вероятно возвращениек прежним деловым или личным отношениям. На выходных постарайтесь отдохнуть, а ненагружать себя делами.ВесыВесыв начале недели сосредоточатся на решении материальных вопросов. Вы будете искатьновые способы заработка, раздумывать о выгодных инвестициях или задумаетесь о переходена новую работу.Но,звезды предупреждают, что в любых сделках, финансовых вопросах, при подписании документовнеобходимо тщательно взвешивать все "за" и "против" и только потом переходить кдействиям.К середине недели Весам придется применить всю присущую им деликатность, чтобы выйтииз конфликтной ситуации победителем. На выходных в жизни Весов наступает благоприятныйпериод, когда хорошо планировать поездки и путешествия, в том числе свадебные, аодинокие Весы могут с легкостью завести новый роман.СкорпионСкорпионовждет эмоционально напряженная неделя, но винить в этом Скорпионам будет некого. Главная причина всех конфликтов этого периода – ваше высокомерие и полная уверенностьв собственной уникальности и гениальности. Вам стоит помнить, что никто не сомневаетсяв ваших талантах, но прислушиваться к мнению окружающих тоже не помешает. Вы будетеотстаивать свою независимость всеми силами, что приведет к разногласиям как на работе,так и дома. Особенноконфликтная ситуация коснется ваших личных отношений. Некоторые Скорпионы могут довести своего партнера до желания полного разрыва отношений. Чтобыэтого не произошло, звезды рекомендуют снизить обороты, постараться держатьсебя в руках. К выходным поберегите свое здоровье, возможно легкое недомогание.СтрельцыСтрельцына этой неделе захотят уединиться, вам действительно стоит избегать коллективнойработы и больших шумных компаний. Ведь сейчас самое время для того, чтобы погрузитьсяв тайны своего подсознания, прислушаться к своему организму. Сейчас благоприятныйпериод для того, чтобы углубиться в психологию, астрологию или эзотерику. Главныйсовет звезд – ни в коем случае не впадайте в уныние, используйтеэтот период исключительно с пользой для себя. В это же время Стрельцы могут почувствоватьострое желание помочь близким, заняться благотворительностью. Наступает плодотворноевремя для творческих Стрельцов. Есливы запланировали профилактическое лечение или операцию, смело назначайте процедурына эту неделю.КозерогиКозерогина этой неделе будут добиваться своих целей любой ценой, вы будете довольно агрессивнопроталкивать свои идеи, максимально проявите свои лидерские качества. Нозвезды предупреждают, что не все средства хороши. Постарайтесь не вступать в открытоепротивоборство с партнерами, начальством и близкими. Будьте благоразумны, сейчасдостаточно нестабильный период, и ситуация может выйти у вас из-под контроля. Выходныепостарайтесь провести дома и поменьше времени проводите за рулем – неделя довольнотравмоопасна.ВодолеиВодолеев на этой неделе на передний план выйдут вопросы карьеры и профессиональногороста. Вам захочется признания своих заслуг, появится уверенность в собственныхсилах, и вы постараетесь обратить на себя внимание руководства или деловых партнеров.Звезды рекомендуют не только заниматься пиаром своих достоинств, а уделить большевнимания повышению своих профессиональных навыков, тогда и начальство сможет оценитьвас по заслугам. А вот где точно не время отстаивать независимость и проявлять дурнойхарактер – это дома, в отношениях с близкими людьми. Постарайтесь не провоцироватьокружающих на скандалы, проявите гибкость в спорах с родственниками, сейчас не времядля бунта на корабле и установления своих границ. На выходных не стоит заниматьсяэкстремальными видами спорта и отдыха, лучше проведите это время в уединении.РыбыРыбждет спокойная неделя, вы полностью погрузитесь в свою стихию, полную размышленийо смысле жизни и философствований.​ На любую жизненную ситуацию вы сможете посмотретьсо стороны и найти новое решение давних проблем. Это хорошее время для планированияпутешествий в дальние страны, завязывания международных знакомств или приема иностранныхгостей. Также вы можете задуматься о повышении вашей профессиональной квалификации.Сейчас удачный период для планирования, обдумывания будущих действий, но начинатьдействовать пока не стоит. На выходных может возникнуть необходимость уделить времясвоим родителям или супругу, им может понадобиться ваши поддержка и помощь.