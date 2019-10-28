Жители столицы проголосуют за проекты начинающих архитекторов, которые участвуют в конкурсе Москва глазами молодых градостроителей.

Жители столицы проголосуют за проекты начинающих архитекторов, которые участвуют в конкурсе Москва глазами молодых градостроителей. Студенты 19 вузов презентовали 91 макет в 4 номинациях: Реновация: новая жизнь, Экогород: город-сад, Город с историей: на стыке времен и Город будущего: дух мегаполиса.Глава комиссии конкурса, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что все желающие смогут оценить проекты и выбрать наиболее интересный с их точки зрения на выставке в торговом центре Арена Плаза (Ленинградский проспект, дом 36). Также оставить голос можно на сайте конкурса.Уточняется, что голосование закончится 21 ноября. Участники, которые набрали максимальное число голосов и получили признание комиссии, и станут победителями. Их наградят 23 ноября в павильоне ВДНХ Макет Москвы. В качестве призов — стажировки в крупных компаниях, техника, гранты на обучение по профильным программам дополнительного образования и многое другое.