Восемнадцатилетний житель Тюмени с помощью ножа ограбил продуктовый магазин, а погорел на желании поделиться секретом успеха со знакомыми - записал видеообращение с похищенными деньгами в руках. Теперь ранее судимому злоумышленнику светит до восьми лет в колонии.

Восемнадцатилетний житель Тюмени с помощью ножа ограбил продуктовый магазин, а погорел на желании поделиться секретом успеха со знакомыми — записал видеообращение с похищенными деньгами в руках. Теперь ранее судимому злоумышленнику светит до восьми лет в колонии, отметили в региональном управлении МВД.Порог магазина на Паровозной улице молодой человек переступил около 23 часов 21 октября. Предварительно он вывернул наизнанку куртку, надел капроновые колготки на голову, а на руки — резиновые перчатки. В качестве оружия налетчик использовал кухонный нож — пригрозив им продавщице, он забрал из кассы более 20 тысяч рублей.Задержали подозреваемого 26 октября в квартире родителей. В его телефоне оперативники обнаружили фотографии с похищенными деньгами и видеопослание потенциальным последователям."Если вы хотите нарубить вот такую вот котлету и не жалеть ни о чем… Работа пятиминутная", — обещал "наставник", который уже был судим, а теперь имеет все шансы отправиться в колонию на восемь лет.