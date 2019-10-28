Сейчас в Московской области насчитывается 27 тысяч обманутых дольщиков.

В Московской области сейчас насчитывается около 27 тысяч пострадавших дольщиков, региону необходима поддержка в решении этой проблемы, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным и передал ему соответствующее письмо.Президент поинтересовался у губернатора Подмосковья, как обстоят дела в строительной отрасли региона на фоне долевой реформой и по обманутым дольщикам.Воробьёв отметил, что пока не удалось обеспечить всех жильем, несмотря на темпы и объемы строительства."Что касается жилья: мы строим с Москвой больше всех – это хорошо известный факт. Но вы совершенно правы, что в предыдущие годы - это 2005-2015 годы - накопилась серьезная проблема по обманутым дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось еще 27 тысяч", - сказал Андрей Воробьев, чьи слова приводятся на сайте Кремля."Одно из писем, которое я подготовил и хотел просить вас о поддержке - это по обманутым дольщикам. Мы с "Дом.РФ" и с Минстроем активно работаем, они помогают, спасибо им большое", - добавил глава Подмосковья.Жилые комплексы строятся и сдаются, но в целом число обманутых дольщиков в Московской области выше, чем в других регионах. "Поэтому здесь очень важно получить поддержку", - заключил он.Одним из самых громких событий на рынке долевого строительства стал крах Urban Group, одного из самых крупных застройщиков жилья в Подмосковье. Компания имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании-застройщики группы ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". Фонд защиты дольщиков достраивает 63 многоквартирных дома в шести жилых комплексах.