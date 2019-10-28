Продюсер и режиссер Андрей Загорский прокомментировал идею дать
Юлии Началовой звание заслуженной артистки России посмертно. Кинематографист, который работает над картиной о покойной звезде, поддержал
инициативу.
Продюсер и режиссер Андрей Загорский прокомментировал идею дать
Юлии Началовой звание заслуженной артистки России посмертно. Кинематографист, который работает над картиной о покойной звезде, поддержал
инициативу.
В Сети набирает силу флешмоб #ЮляЗаслуженная. Его запустили
поклонники певицы. Фанаты считают, что Юлия Началова заслужила высокое звание.
"Этот вопрос уже давно в воздухе висит, и я с удовольствием
поддержал бы эту идею, – сказал Андрей Загорский – Видите ли, у нас структура
так построена, что сначала артисту дают звание заслуженного, а потом уже
народного. Но Юля была, в какой-то мере, именно народной артисткой – народ
любил ее. И она добилась этой популярности непосредственно своим талантом".
При этом Загорский заявил, что некоторые журналисты неправильно
поняли смысл флешмоба. Александр встречал в Сети новости о том, что Началову просят
признать Героем России. Об этом сообщает .
Отметим, что ранее Анна Исаева, которая была
пресс-секретарем певицы, тоже высказалась по поводу инициативы поклонников. На
своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала подборку роликов,
снятых фанатами , с требованием дать любимой артистке
"заслуженную". Исаева поблагодарила неравнодушных людей за поддержку.
28 Окт 2019 в 3:25 PDT
"Юля заслужила", – пишете вы. Мы не ожидали
столько народной любви! Я уже видела более 300 фотографий. Думаю, что вы имеете
право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Отдельное
спасибо фан-клубу и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню
"Синева" в исполнении дочери", – написала бывший пресс-секретарь
Анна Исаева.