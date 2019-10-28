Продюсер и режиссер Андрей Загорский прокомментировал идею дать Юлии Началовой звание заслуженной артистки России посмертно. Кинематографист, который работает над картиной о покойной звезде, поддержал инициативу.

Продюсер и режиссер Андрей Загорский прокомментировал идею датьЮлии Началовой звание заслуженной артистки России посмертно. Кинематографист, который работает над картиной о покойной звезде, поддержалинициативу.В Сети набирает силу флешмоб #ЮляЗаслуженная. Его запустилипоклонники певицы. Фанаты считают, что Юлия Началова заслужила высокое звание."Этот вопрос уже давно в воздухе висит, и я с удовольствиемподдержал бы эту идею, – сказал Андрей Загорский – Видите ли, у нас структуратак построена, что сначала артисту дают звание заслуженного, а потом уженародного. Но Юля была, в какой-то мере, именно народной артисткой – народлюбил ее. И она добилась этой популярности непосредственно своим талантом".При этом Загорский заявил, что некоторые журналисты неправильнопоняли смысл флешмоба. Александр встречал в Сети новости о том, что Началову просятпризнать Героем России. Об этом сообщает .Отметим, что ранее Анна Исаева, которая былапресс-секретарем певицы, тоже высказалась по поводу инициативы поклонников. Насвоей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала подборку роликов,снятых фанатами , с требованием дать любимой артистке"заслуженную". Исаева поблагодарила неравнодушных людей за поддержку.28 Окт 2019 в 3:25 PDT"Юля заслужила", – пишете вы. Мы не ожидалистолько народной любви! Я уже видела более 300 фотографий. Думаю, что вы имеетеправо выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Отдельноеспасибо фан-клубу и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню"Синева" в исполнении дочери", – написала бывший пресс-секретарьАнна Исаева.