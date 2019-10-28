Но исчезла ли проблема?

Но исчезла ли проблема?Вместо свежего воздуха - канцерогены. Жители поселка Вяткино страдают от коптильни рыбного цеха, который расположился по соседству с жилыми домами. Роспотребнадзор нашел нарушения и закрыл предприятие. Однако, по словам местных активистов - успокаиваться рано."Вот оно, вот видите, вот. Оно прямо жирное всё, размазывается."Марина Архипова - председатель местного ТСН. Утверждает, что эта копоть - от рыбного цеха в соседнем здании. Её дом страдает от производства больше других - он ниже по склону и ветер несет запах и гарь сюда.Сергей Калинов, житель дома в Вяткино: "Дышать нечем. И в квартиру попадает, окна-то все равно на проветривание ставим, на микро-проветривание. И дома запах рыбы вот этой стоит копченой... Живем за городом, хотим дышать свежим воздухом, а получается дышим копченой рыбой."Надзорные органы не сразу нашли нарушения - проверяющие приезжали днём, а основная работа цеха шла ночью, и за смену по словам местных тут коптили до 300 кг рыбы. В итоге - постановлением суда предприятие все-таки закрыли на 60 дней.Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "Не установлены границы и размер санитарно-защитной зоны. Нет обоснования ожидаемого загрязнения воздуха. Не проводится производственный контроль за факторами производственной среды и среды обитания человека. Также отсутствует проект о предельных выбросах от данного пищевого производства."И вот цех закрыт, но местные говорят - расходиться рано. Иногда замечают, что в окнах горит свет. И вспоминают историю 2014-го года, когда предприятие уже пытались закрыть. Прокуратура так же приостанавливала его работу.Татьяна Ефимова, старший помощник прокурора Судогодского района: "Всё оборудование, стены - были покрыты слоем жира и грязи. Производственные помещения так же были захламлены бывшими в употреблении пластиковыми ведрами, то есть тарой, в которую фасовали эту рыбу. Также повсеместно находились коробки с бытовыми отходами, ведра с бытовыми отходами."С тех пор у бизнеса сменился собственник, но, видимо, не подход к ведению дела. Марина Архипова говорит - на последнем заседании суда руководитель предприятия уверяла, что намерена закрыть своё дело насовсем. Но после стольких лет верится с трудом.Марина Архипова, председатель ТСН дома по ул. Пряничникова, 1А (пос. Вяткино): "Я очень аллергичная стала. Я утром встаю, у меня всё заложено, я чихаю, кашляю. Обязательно пью таблетку лоратадина вот на протяжении тех восьми лет, что я здесь живу, и тогда мне начинает легче дышаться. Ну это ж ненормально."А ещё в этом доме живет около ста детей. И некоторые родители связывают частые детские болезни с близостью коптильного производства.Екатерина Максимова, Александр Голубев. "Вести - Владимир".