Почему струнинским активистам так и не удалось получить ответы от главы области по Александровской больнице?

Визит губернатора Владимира Сипягина в Александровский район анонсировался как поездка по социально значимым объектам. В возле Струнинской больницы - печально знаменитого на всю страну самого проблемного объекта района - активисты безуспешно прождали его до темноты.Губернаторский рецепт - от болезней александровской медицины: "К декабрю посмотрим, проанализируем". Поездка Владимира Сипягина в Александровский район - против всех ожиданий - не началась со скандально знаменитой больницы в Струнино. Хотя именно там его ждали больше всего.Ирина Бандалак, житель Струнино: "Мы ждали губернатора Владимирской области, Сипягина Владимира Владимировича, для того чтобы посмотреть ремонт нашей больницы в городе Струнино, который острым вопросом стоит для наших жителей. И не приехал. Мы ждали, приехали побеседовать."После загадочной встречи за закрытыми дверями с главой района, губернатор отправился на встречу с медперсоналом в Александровскую районную больницу. Как водится на таких собраниях, речь там пошла обо всем сразу. От комплектования подарочных наборов роженицам при выписке из роддома - до проблемы, где и как лечить многочисленных дачников из Москвы. И вопроса про 15 метров дороги, которые остались незаасфальированными после благоустройства территории больницы. Поскольку скоро конец года, ответы оказались предсказуемыми: "К декабрю посмотрим, проанализируем, подготовим". Тема злосчастого Струнино на этот раз прозвучала из уст заведующего Карабановской больницей.Михаил Савичев, заведующий Карабановской городской больницей: "У нас нет лицензии. Лицензии нет из-за того, что у нас нет достаточного оборудования. Того, что на сегодняшний день необходимо по перечню. В связи с этим, мы очень просим - обращались неоднократно в департамент, посылали списки... Но пока нам было отказано... Мы приблизительно то же самое, что и Струнинская больница. Города идентичны."Владимир Сипягин обещал недели через две лично приехать в Карабаново и во всем разобраться. А сам отправился - но опять не в Струнино, а посмотреть, как идет диспансеризация сотрудников местной Горэлетросети. Затем парк, завод и - открытие в поселке Балакирево отремонтированного по нацпроекту Дома Культуры. И только потом журналистам сказали, что глава области все же поехал Струнино. Где из-за темноты отчаявшиеся жители уже успели разойтись по домам.Михаил Язынин, Александр Парфенов, "Вести"-Владимир"