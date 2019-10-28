Как получить вычет на ИИС. Какие документы нужно собрать для получения вычета. Каковы особенности получения налогового вычета на ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет – это брокерский счет, оформить который могут физлица, проживающие в РФ от полугода и более. Главная особенность счета – налоговые льготы, позволяющие повысить экономическую эффективность инвестирования. Для этого нужно узнать, как получить вычет и какие документы нужно подготовить для этого.

Получение льготы

Получить вычет на ИИС сможет каждый владелец этого инвестиционного инструмента. Чтобы инвестировать сбережения, следует обратиться к брокеру. На счет кладут до 1 миллиона рублей в год. На эти деньги обычно приобретают ценные бумаги, однако внести на счет уже существующие активы владелец не может. Вносить возможно только российские рубли. Ценности не выводят с баланса в течение 3 лет. Если выполнить эти условия, можно получить налоговый вычет.

Существует два способа получения вычета по ИИС:



А – владельцу возвращается 13% от инвестированной суммы. Однако компенсация не превышает суммы уплаченного инвестором налога на доходы физлиц. Удобный вариант для официально трудоустроенных граждан, поскольку им возвращается налог, который был уплачен с заработной платы.

Б – доход не облагается налогом, составляющим 13% от суммы инвестирования. Вариант подходит физлицам, намеревающимся пользоваться балансом в долгосрочной перспективе.



Согласно статье в “Тинькофф-журнале”, вычет типа А наиболее востребованный среди населения. Выбрать предпочитаемый вариант можно в течение 3 лет действия договора.

Сумму льготы можно получить спустя 3 года после открытия счета. Чтобы снять деньги, нужно в последний год перед иметь доход, с которого изымается 13% налогов. Если гражданин расторгнул договор ранее, чем через 3 года, компенсацию он не получит. К тому же, все вычеты необходимо вернуть в государственный бюджет вместе с пеней, рассчитываемой из-за нарушения условий договора.

Способы получения налогового вычета по ИИС подробно описаны в материале garant.ru, к ним относятся:





Получение вычета после подачи декларации в налоговую инспекцию, к которой гражданин относится по месту прописки.





Получение вычета через налогового агента (брокера).





Документация

Для компенсации инвестор готовит пакет документов, включающий:



Декларацию по форме 3-НДФЛ.



Документ о получение заработной платы от официального работодателя, облагаемой налогом в 13%.



Справки, подтверждающие начисление льгот на ИИС.



Документ, подтверждающий владение инвестиционным инструментом.



Письменный запрос на компенсацию с номером банковских реквизитов владельца счета.



Как отправить документацию:



через сайт ФНС (копии документов заверяются электронной подписью, генерируемой на сайте);



по почте заказным письмом;



лично посетив налоговую инспекцию.



Гражданин, у которого в течение действия договора был открыт второй ИИС, не сможет получить вычет, так как налоговая отказывает в выплате дохода по инвестициям. Информация об отсутствии второго ИИС фиксируется в декларации, подаваемой для получения компенсации. За другие нарушения пунктов договора предусмотрено начисление пени.