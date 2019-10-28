Столица Татарстана готова принять на своем прекрасном стадионе Казань Арена, построенном в 2013 году в рамках подготовки нашей страны к чемпионату мира-2018, очередное крупное соревнование – Суперкубок УЕФА по футболу сезона-2023.

Столица Татарстана готова принять на своем прекрасном стадионе "Казань Арена", построенном в 2013 году в рамках подготовки нашей страны к чемпионату мира-2018, очередное крупное соревнование – Суперкубок УЕФА по футболу сезона-2023.Казань официально подала заявку в Европейский союз футбольных ассоциаций, сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов: "Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы".