Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, вновь стал героем программы Пусть говорят на Первом канале. Возлюбленная Джигарханяна-младшего Ольга Казаченко пожаловалась, что ее заклятая подруга Ирина Аманти пытается разрушить ее счастье.

Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, вновьстал героем программы "Пусть говорят" на Первом канале. Возлюбленная Джигарханяна-младшегоОльга Казаченко пожаловалась, что ее заклятая подруга Ирина Аманти пытается разрушитьее счастье.Ольга Казаченко, в девичестве Мартынова, была супругой певцаВадима Казаченко. Разводу Ольги и Вадима, который состоялся в июле 2018 года, сопутствовалбольшой скандал. За несколько месяцев до расторжения брака тогда еще супругаартиста пришла на шоу "Пусть говорят" и попросила помощи. Будучи в интересномположении, она призналась, что муж планирует ее бросить и обобрать до нитки.Уже после рождения малыша Казаченко вновь пришла в студиюшоумена Дмитрия Борисова. Ольга говорила тогда, что Вадим отказываетсяпринимать участие в жизни их общего сына Филиппа. Якобы певец не считаетмальчика своим несмотря на то, что анализ-ДНК подтвердил его отцовство. Болеетого вокалист пытался признать их брак недействительным.Пока Ольга ходила по ток-шоу Вадим сошелся с продюсеромИриной Аманти, с которой много лет работал. Как только об этом стало известно, Казаченкозаявил, что его брак – не больше, чем фикция и роковая ошибка, а после зарегистрировалсоюз с Аманти.После Ирина и Вадим боролись с Ольгой вместе. Стороныполивали друг друга грязью с экранов телевизоров и страниц газет, заявляли другна друга в суд.13 Сен 2019 в 1:50 PDTС тех пор прошло более года. Обыватели уже и думать забыли оскандальной троице, когда Ольга Казаченко заявила, что встречается с приемнымсыном актера Армена Джигарханяна – Степаном. Экс-жена певца и пасынок советскойзвезды познакомились на съемках ток-шоу.Между тем в сегодняшнем выпуске ОльгаКазаченко заявила, что коварная Ирина Аманти пытается отбить у нее Степана Джигарханяна.Якобы Ирина строит козни и сплетничает у нее за спиной. Более того продюсер, поее словам, звонит их общим знакомым и "угрожает бандитами".4 Сен 2019 в 8:57 PDT"К Степану она пришла знакомиться. Она не просто ему звонит",– высказалась Ольга Казаченко. Также она заявила, что брак Ирины иВадима был признан недействительным.Аманти, которая тоже появилась в эфире ток-шоу , сообщила, что пришла с "благими намерениями". Ирина планировалапознакомиться с семьей Армена Джигарханяна. После бывшая и нынешняя возлюбленные Вадима Казаченко устроили словесную перепалку.