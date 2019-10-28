Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, вновь
стал героем программы Пусть говорят на Первом канале. Возлюбленная Джигарханяна-младшего
Ольга Казаченко пожаловалась, что ее заклятая подруга Ирина Аманти пытается разрушить
ее счастье.
Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, вновь
стал героем программы "Пусть говорят" на Первом канале. Возлюбленная Джигарханяна-младшего
Ольга Казаченко пожаловалась, что ее заклятая подруга Ирина Аманти пытается разрушить
ее счастье.
Ольга Казаченко, в девичестве Мартынова, была супругой певца
Вадима Казаченко. Разводу Ольги и Вадима, который состоялся в июле 2018 года, сопутствовал
большой скандал. За несколько месяцев до расторжения брака тогда еще супруга
артиста пришла на шоу "Пусть говорят" и попросила помощи. Будучи в интересном
положении, она призналась, что муж планирует ее бросить и обобрать до нитки.
Уже после рождения малыша Казаченко вновь пришла в студию
шоумена Дмитрия Борисова. Ольга говорила тогда, что Вадим отказывается
принимать участие в жизни их общего сына Филиппа. Якобы певец не считает
мальчика своим несмотря на то, что анализ-ДНК подтвердил его отцовство. Более
того вокалист пытался признать их брак недействительным.
Пока Ольга ходила по ток-шоу Вадим сошелся с продюсером
Ириной Аманти, с которой много лет работал. Как только об этом стало известно, Казаченко
заявил, что его брак – не больше, чем фикция и роковая ошибка, а после зарегистрировал
союз с Аманти.
После Ирина и Вадим боролись с Ольгой вместе. Стороны
поливали друг друга грязью с экранов телевизоров и страниц газет, заявляли друг
на друга в суд.
13 Сен 2019 в 1:50 PDT
С тех пор прошло более года. Обыватели уже и думать забыли о
скандальной троице, когда Ольга Казаченко заявила, что встречается с приемным
сыном актера Армена Джигарханяна – Степаном. Экс-жена певца и пасынок советской
звезды познакомились на съемках ток-шоу.
Между тем в сегодняшнем выпуске Ольга
Казаченко заявила, что коварная Ирина Аманти пытается отбить у нее Степана Джигарханяна.
Якобы Ирина строит козни и сплетничает у нее за спиной. Более того продюсер, по
ее словам, звонит их общим знакомым и "угрожает бандитами".
4 Сен 2019 в 8:57 PDT
"К Степану она пришла знакомиться. Она не просто ему звонит",
– высказалась Ольга Казаченко. Также она заявила, что брак Ирины и
Вадима был признан недействительным.
Аманти, которая тоже появилась в эфире ток-шоу , сообщила, что пришла с "благими намерениями". Ирина планировала
познакомиться с семьей Армена Джигарханяна. После бывшая и нынешняя возлюбленные Вадима Казаченко устроили словесную перепалку.