Потерпевший оставил их в шортах и ушёл купаться

В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в краже. По информации УМВД России по Владимирской области, женщина украла у отдыхающего на пляже телефон и деньги.Благодаря опросу свидетелей, полицейские выяснили, что женщина, увидев, как потерпевший оставил телефон в шортах и пошёл купаться, решила пошарить по карманам. Взяв оттуда деньги и телефон, она убежала.Полицейские задержали её спустя несколько дней после обращения потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.