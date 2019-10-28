Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели проверку предприятия в Ковровском районе, занимающегося содержанием крупного рогатого скота и производством молока.
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели проверку предприятия в Ковровском районе, занимающегося содержанием крупного рогатого скота и производством молока.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства. Как выяснили специалисты ведомства, по всему периметру хозяйства частично отсутствует ограждение, въезд на территорию хозяйства не оборудован дезинфекционным барьером, стены молочно-моечного помещения для обработки и временного хранения молока не окрашены влагостойкими красками светлых тонов, не облицованы кафельной плиткой, дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений в хозяйстве не проводится. В рамках проверки были отобраны пробы молока для лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории. Возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле надзорного ведомства.