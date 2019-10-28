Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели проверку предприятия в Ковровском районе, занимающегося содержанием крупного рогатого скота и производством молока.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели проверку предприятия в Ковровском районе, занимающегося содержанием крупного рогатого скота и производством молока.В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства. Как выяснили специалисты ведомства, по всему периметру хозяйства частично отсутствует ограждение, въезд на территорию хозяйства не оборудован дезинфекционным барьером, стены молочно-моечного помещения для обработки и временного хранения молока не окрашены влагостойкими красками светлых тонов, не облицованы кафельной плиткой, дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений в хозяйстве не проводится. В рамках проверки были отобраны пробы молока для лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории. Возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле надзорного ведомства.