Главная проблема ХПН у собак – необратимость процесса.

При этом заболевании происходит медленное, но постоянное нарушение функции почек. Чтобы вовремя обнаружить недуг, необходимо регулярно показывать питомца ветеринарному врачу. Особенно внимательными следует быть хозяевам взрослых особей и представителей следующих пород:



Таксы.



Далматины.



Бульдоги.



Терьеры.



Мопсы.



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Как лечить заболевание

Первое, что необходимо сделать при обнаружении симптомов ХПН – обратиться к ветеринарному врачу. Заниматься самолечением, используя народные средства, категорически не рекомендуется, поскольку сначала требуется выявить причину болезни. Недугу особенно подвержены животные, которые недавно перенесли травмы, инфекционные или вирусные заболевания, ведь в период восстановления иммунитет питомца ослаблен.

После визуального осмотра специалист может назначить ряд исследований:



Общий анализ мочи и крови.

УЗИ почек.

Рентген брюшной полости.

Измерение артериального давления.

В некоторых случаях – биопсия почки.



На основании полученных результатов подбирается курс терапии. Методы лечения напрямую зависят от причины и симптомов ХПН. Так, при бактериальных инфекциях ветеринар назначает антибиотики, для нормализации уровня калия в крови – препараты, содержащие этот элемент. Не менее важно соблюдать специально разработанную диету. Собакам, страдающим хронической почечной недостаточностью, подойдет лечебный корм с пониженным содержанием белка, богатый жирными кислотами и клетчатки для выведения токсинов из организма.

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