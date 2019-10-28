Известный российский футбольный специалист Леонид Слуцкий, который ныне работает наставником голландского Витесса, не будет наказан за свои грубые слова в адрес руководителей волгоградского Ротора. Тренер назвал своих недавних партнеров по созданию футбольной школы дебилами.

Известный российский футбольный специалист Леонид Слуцкий, который ныне работает наставником голландского "Витесса", не будет наказан за свои грубые слова в адрес руководителей волгоградского "Ротора". Тренер назвал своих недавних партнеров по созданию футбольной школы "дебилами".Резкое высказывание вырвалось у Слуцкого во время одного из интервью и быстро стало достоянием гласности. Причина в том, что руководители "Ротора" и бывший тренер сборной России, клубов ЦСКА и "Москва" не нашли взаимопонимания в вопросе распределения денег для юных игроков и их наставников. При этом известно, что Слуцкий вложил в проект собственные средства.После того, как о грубом выражении в адрес волгоградских футбольных людей узнали в Общественном совете при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, его члены обратились в Российский футбольный союз с просьбой разобраться в ситуации.И вот РФС ответил устами директора по коммуникациям Кирилла Мельникова: комитет по этике не сможет применить санкции к главному тренеру "Витесса": "Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК "Ротор"."Сейчас Слуцкий – тренер "Витесса" из Нидерландов, он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить", — цитирует Спорт24.Ru чиновника федерации."При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства", — сказал Мельников.