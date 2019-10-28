Актриса сериала Реальные пацаны и юмористического шоу Comedy Woman поразила россиян своим преображением. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм пост, где предстала в новом амплуа.

Актриса сериала "Реальные пацаны" и юмористического шоу Comedy Woman поразила россиян своим преображением. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм пост, где предстала в новом амплуа.На снимке 48-летняя знаменитость запечатлена с другим цветом волос. Из шатенки она превратилась в жгучую блондинку."Психанула ...💁‍♀️ А какой ваш самый безумный поступок в жизни?", – поинтересовалась у фолловеров артистка.Поклонники тем временем не спешили делиться своими безбашенными деяниями, зато наперебой стали заваливать Федункив комплиментами. Многие отметили, что она стала выглядеть значительно моложе. "Огооооонь! Очень привлекательная!🔥", "😲 Если бы я была мужиком! Я бы вам вдула! 😁😁😁 Ну, очень идет блонд!", "Из мамы Коляна в маму Стифлера 🌋", "Хороша! Психуй дальше😂❤️", "Вы такая красивая! 👍🙌🌹", "Идеально", "Марина, вы шикарны, вам очень идет", – высказывались восторженные фанаты."Бог ты мой, не думала, что будет кто-то красивее меня...", – призналась самовлюбленная подписчица.Свое мнение на счет внешних перем звезды оставила и популярная певица Лолита Милявская. "Очень даже✌️👏👏❤️", – отметила исполнительница.27 Окт 2019 в 5:51 PDTНо нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в банку меда. "На Еву Польну стала похожа. Потеряла индивидуальность", – заявила критик.