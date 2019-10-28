Обвинители и судья извинились передо мной из-за отсутствия состава преступления в моей деятельности, заявила осужденная в США по делу о шпионаже Мария Бутина в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

"Обвинители и судья извинились передо мной из-за отсутствия состава преступления в моей деятельности", — заявила осужденная в США по делу о шпионаже Мария Бутина в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".Политическая активистка рассказала о том, что уехала в Соединенные Штаты за американской мечтой, как "мотылек на пламя": "Я приехала в Америку учиться, получить ценный опыт и новые возможности, чтобы привезти их в Россию. Но в США существует закон: если ты переезжаешь в страну, то должен отречься от своей собственной и восхвалять Америку. Я никогда этого не делала, потому что я люблю Россию, но и уважаю Соединенные Штаты".По ее словам, американская система правосудия отсутствует и работает по избирательному принципу "был бы человек, а статья найдется".Бутина призналась, после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого сотрудники ФБР и прокуратуры. "Меня в шпионаже не обвиняли никогда. Это все медийный образ... Даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава преступления нет", — пояснила она.Несмотря на пережитое, Мария Бутина считает, что Россия и США наладят партнерские отношения: "Они должны быть партнерами. Я бы не сказала, что друзьями, а партнерами. У нас нет противоречий".Девушка согласилась с ведущим Владимиром Соловьевым, что по большому счету ее судили по закону времен Маккарти. "Это было взято именно оттуда, как и 18 месяцев, которые мне дали в конечном итоге. У меня адвокаты специально составили табличку, ровно такое же время дали американскому гражданину, который передавал секретную информацию китайскому правительству. То есть, моя деятельность по дружбе между Россией и Америкой оценивалась в те же 18 месяцев. И это называется избирательное правосудие! Они наказывают тех, кто им просто не нравится. Вот это самое страшное!", — отметила Мария.Девушка рассказала и об условиях содержания в американских тюрьмах. По ее словам, там творится полный кошмар: "Получить медицинскую помощь абсолютно невозможно. Большая часть девочек не имеет вообще передних зубов, потому что стоматолога увидеть нельзя. Если у вас что-то болит, вы пишете заявку, может быть ее через пару недель рассмотрят. Поэтому люди там регулярно умирают. Еду покупают испорченную, деньги разворовываются".Мария целенаправленно пошла работать на кухню, чтобы посмотреть, как это все происходит: "Нас заставляли разгружать огромные грузовики с продуктами. В тюрьме, извините, происходят постоянные половые взаимоотношения между охранниками и женщинами. Там курят в туалетах и нелегально проносят наркотики. Это просто издевательство: меня 117 дней держали в карцере за то, что я не подписала какую-то бумажку. Я ела на полу руками. Я постоянно приседала в холодной камере, чтобы согреться. Одеял не давали. У меня воспалилась нога, но медицинскую помощь мне не оказывали. Зато психотерапевт с удовольствием выписал снотворное. Меня держали в изоляции под постоянным присмотром".Мария Бутина подчеркнула, что не выжила бы без поддержки. Она ее видела в сводках новостей, которые ей приносили российские дипломаты. За Марию бился МИД России. "Мое государство за меня боролось, несмотря ни на что", — отметила она.Россиянка чувствует себя обязанной рассказать правду о том, что происходит в США: "Я просто не хочу, чтобы еще кто-либо прошел через этот кошмар. Нужно открыть глаза и посмотреть. На сегодняшний день, если вы русский человек и едете в Америку, нужно быть очень аккуратными", — заключила Бутина и добавила, что рада вернуться домой. По ее словам, такого количества энергии, как сейчас, у нее в жизни никогда не было.