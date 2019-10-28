В эфире выходящей на телеканале Россия 1 программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым отпущенная из заключения на свободу в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина рассказала о своих злоключениях.

В эфире выходящей на телеканале "Россия 1" программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" отпущенная из заключения на свободу в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина рассказала о своих злоключениях.Отвечая на вопрос о том, как она оказалась в Америке, Мария сообщила, что поехала туда учиться. В США она закончила с отличием университет, правда, диплом ей так и не выдали, и она надеется его все-таки получить. Также Бутина рассказала, что ее обучение в американском университете в Вашингтоне оплатили двое ее друзей-американцев, весьма состоятельных людей. Она подчеркнула, что они оплатили ее обучение потому, что верят в то, что взаимоотношения между двумя странами возможны, и считают полезными студенческие обмены.Мария подчеркивает, что она любит свою страну и уважает Америку, она приехала продолжить свое образование, получить ценный опыт и принести его в собственную страну. В ходе обучения по специализации "международные отношения" она встречалась со многими политиками, фотографировалась с ними, но потом ее обвинили в том, что она была специально послана для того, чтобы оказывать влияние на этих политиков.Также Мария Бутина рассказала, что в США отсутствует система правосудия, оно действует по принципу "был бы человек – статью найдем". Она рассказала, что после судебного заседания из-за отсутствия состава преступления в ее деятельности судья и прокурор извинялись перед ней. По словам россиянки, в ходе процесса судья сказала, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться в том, что никакого состава преступления нет. В конечном итоге Бутиной были предъявлены обвинения в том, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента, хотя в США даже формы для такой регистрации нет.Рассказала Мария и об условиях содержания в американских тюрьмах. Так, по ее словам, в пенитенциарных заведениях США невозможно получить медицинскую помощь, заболевшие заключенные должны написать заявку, которую, возможно, рассмотрят только через пару недель. Мария, которая работала в тюрьме на кухне, свидетельствует, что заключенных кормят испорченной едой, грузовики с продуктами разгружают женщины, в тюрьмах царит произвол, воровство, охранники постоянно угрожают заключенным. Находясь в заключении, Мария Бутина провела 117 суток в холодном карцере только за то, что не подписала какую-то бумагу.Мария Бутина подчеркнула, что не выжила бы без поддержки. Она практически полностью была изолирована от информации, очень мало знала о том, что происходит у нее дома. Но она видела поддержку в сводках новостей, которые ей приносили российские дипломаты, Мария знает, что за нее бился МИД России. "Мое государство за меня боролось, несмотря ни на что", — отметила она.Россиянка чувствует себя обязанной рассказать правду о том, что происходит в США. По ее мнению, нужно всем открыть глаза на это. Она призвала всех россиян быть очень аккуратными в случае, если им случится поехать в Америку.