Собака стала жертвой невнимательности водителя на дороге в Архангельской области. Ее хозяйка пережила инцидент и была доставлена в больницу с множественными серьезными травмами. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Серьезная авария с участием нескольких автомобилей и пешехода произошла в минувшее воскресенье, 27 октября, на проспекте Победы в Северодвинске.Зазевавшаяся женщина-водитель протаранила автомобиль Renault Logan, остановившийся перед переходом, чтобы пропустить человека.От удара Renault проскочил вперед и буквально снес женщину с овчаркой, пересекавших проезжую часть по "зебре". После столкновения пешехода отбросило на встречную легковушку.Как сообщают местные СМИ, 45-летняя пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой грудной клетки, переломом кисти и многочисленными ушибами. Собака погибла.