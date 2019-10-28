В преддверии Дня народного единства администрация города подготовила медиапроект «На языке дружбы».

В преддверии Дня народного единства подготовила медиапроект «На языке дружбы». В серии видеороликов активисты национально-культурных объединений города Владимира поздравляют горожан с Днем народного единства. На русском. И на родных языках участников проекта (башкирском, татарском, чеченском, армянском, узбекском, таджикском, азербайджанском, иврите и грузинском)По мнению начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александра Карпиловича, новый медиапроект мэрии «На языке дружбы» показывает многообразие и красоту языков народов, живущих во Владимире.