Служебный автомобиль устроил небольшое ДТП на стоянке питерского аэропорта Пулково, протаранив бизнес-джет. Последствия аварии сняли на видео.

Служебный автомобиль устроил небольшое ДТП на стоянке питерского аэропорта Пулково, протаранив бизнес-джет, сообщает региональное следственное управление на транспорте СКР. Последствия аварии сняли на видео.ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.Проводится доследственная проверка. О причинах аварии ничего не сообщается.