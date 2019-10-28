Недавно стало известно, что Дмитрий Иванов, молодой муж Лолиты Милявской, подал на развод. В свою очередь, артистка выступила с встречным иском – она хочет, чтобы этот брак и вовсе признали фиктивным.

Недавно стало известно, что Дмитрий Иванов, молодой муж Лолиты Милявской, подал на развод. В свою очередь, артистка выступила с встречным иском – она хочет, чтобы этот брак и вовсе признали фиктивным.29 Авг 2019 в 4:51 PDTМатериал дополняется