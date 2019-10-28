Фестиваль классической музыки Tsinandali прошел с 8 по 22 сентября 2019 года в живописной деревне Кахетии – восточной области Грузии. В стенах недавно отстроенного музыкального зала встретились музыканты из Америки, Израиля, Армении, Франции, Китая, Швеции, Венгрии, Казахстана и других стран. Всех их объединила главная цель мероприятия – продвигать язык музыки на перекрестке между Европой и Азией. Концерты фестиваля также посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Фестиваль классической музыки Tsinandali прошел с 8 по 22 сентября 2019 года в живописной деревне Кахетии – восточной области Грузии. В стенах недавно отстроенного музыкального зала встретились музыканты из Америки, Израиля, Армении, Франции, Китая, Швеции, Венгрии, Казахстана и других стран. Всех их объединила главная цель мероприятия – "продвигать язык музыки на перекрестке между Европой и Азией". Концерты фестиваля также посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Программа фестиваля была организована под эгидой легендарных основателей фестиваля Вербье Ави Шошани и Мартина Энгстроема – 15 дней концертов подарили гостям мероприятия невероятный опыт погружения в мир классической музыки. Критики по всему миру тепло приняли Tsinandali Festival, по достоинству оценив высокий уровень подготовки музыкантов, разнообразие программы и качество организации.Так, на открытии фестиваля играл Пан-Кавказский молодежный оркестр (PCYO), в который отбирали молодых музыкантов из множества стран. Соучредитель фестиваля и глава Kusto Group Еркин Татишев отметил, что этот проект "свел вместе талантливых молодых музыкантов из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции и Украины". По его словам, "Пан-Кавказский молодежный оркестр является символом фестиваля, объединяющего людей из разных стран через общую любовь к музыке".В рамках программы фестиваля молодые исполнители смогли не только выступить перед признанными мэтрами и широкой общественностью, но и получить бесценный опыт обучения: 22 счастливчика из числа молодых пианистов, альтистов, скрипачей и виолончелистов стали участниками образовательной части фестиваля, обучаясь у признанных звезд мировой сцены.Организация фестиваля стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между миром музыки и государственным сектором. Поддержку проекту оказали правительство Грузии, грузинская компания Silk Road Group и ряд международных коммерческих спонсоров."Я уверен, что это будет первый из многих фестивалей Tsinandali", – заявил Еркин Татишев. – Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог организовать мероприятие, особенно моих дорогих друзей и соучредителей, за их усердную работу по его созданию. Мы стремимся сделать Tsinandali Festival незабываемым событием в международном календаре классической музыки. В этом году я не сомневаюсь, что мы выполнили это обещание".