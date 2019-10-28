Их планируют установить до конца года

На федеральной трассе М-7 во Владимире до конца 2019 года появится ещё 6 надземных пешеходных переходов. Об этом сообщил и.о. начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» Алексей Борисов.Также стало известно, что для обеспечения безопасности движения на Пекинке ликвидируют левые повороты. Какие именно - пока не ясно, этот вопрос еще предстоит обсудить проектировщикам.По словам Борисова, главная цель ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» - к 2030 году сделать М-7 максимально безопасной и отвечающей всем современным требованиям.