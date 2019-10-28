Кроме того, синоптики прогнозируют заморозки

Владимирские синоптики предупреждают об неблагоприятных погодных явлениях с 28 по 29 октября. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на регион идёт очень сильный западный ветер - 8-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.Спасатели напоминают о повышении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения, падением рекламных щитов и старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.При возникновении происшествий и ЧС звоните: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).