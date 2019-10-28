На взятке в полмиллиона рублей задержаны начальник полиции подмосковного Ступина, исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперативника.

На взятке в полмиллиона рублей задержаны начальник полиции подмосковного Ступина, исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также два оперативника.Операцию по задержанию с поличным провели сотрудники главка собственной безопасности МВД России при содействии УФСБ России по Москве и Московской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Назначена служебная проверка.